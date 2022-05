E’ sempre più ‘passion economy’ | 92% vuole convertire hobby in fonti di reddito

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Nel 2020 il giornalista americano Adam Davidson ha annunciato l’inizio dell’era della passion economy:più persone infatti cercano di trasformare le proprie passioni indi, in particolare grazie alle nuove piattaforme di monetizzazione e agli strumenti che lo rendono più accessibile. Con la pandemia, questo slancio si è accelerato in modo esponenziale. La crisi sanitaria generata dal Covid-19 ha rafforzato lo spirito imprenditoriale degli italiani, accendendo la voglia di arricchire la propria vita lavorativa. Nel 2021, la creazione di società in Italia ha superato i livelli pre-pandemia, con 4.216 startup costituite, il 25% in più rispetto al 2020, secondo i dati pubblicati da Infocamere, ma soprattutto sono state aperte circa 549.500 nuove partite Iva con un incremento del 18,2% in confronto ...