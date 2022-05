Brunetta: “Lavoro ibrido, agile e in presenza, sta dando ottimi risultati” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Lavorare in parte in presenza e in parte in remoto nella Pubblica amministrazione funziona. Parola di Renato Brunetta. “Continuo a considerare quella esperienza assolutamente importante, non indulgo in distinzioni ideologiche, dico solo che l’assetto che si è stabilizzato oggi che è il Lavoro ibrido, tra Lavoro in presenza e in remoto, con grande flessibilità e responsabilizzando le pubbliche amministrazioni, sta dando ottimi risultati anche in ragione della sicurezza rispetto alla pandemia, per i lavoratori fragili”. E’ quanto ha affermato il ministro rispondendo a una domanda sul Lavoro agile, durante un’audizione sull’attuazione del Pnrr (decreto Pnrr 2) alle commissioni riunite ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Lavorare in parte ine in parte in remoto nella Pubblica amministrazione funziona. Parola di Renato. “Continuo a considerare quella esperienza assolutamente importante, non indulgo in distinzioni ideologiche, dico solo che l’assetto che si è stabilizzato oggi che è il, traine in remoto, con grande flessibilità e responsabilizzando le pubbliche amministrazioni, staanche in ragione della sicurezza rispetto alla pandemia, per i lavoratori fragili”. E’ quanto ha affermato il ministro rispondendo a una domanda sul, durante un’audizione sull’attuazione del Pnrr (decreto Pnrr 2) alle commissioni riunite ...

