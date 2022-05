Bonus auto e moto al via e subito a ruba: dalla data del contratto alle partite Iva, tutte le cose da sapere (Di martedì 24 maggio 2022) Fondi già esauriti per le moto non elettriche, dimezzati per le auto a motore tradizionale e ibride “normali”. È il risultato della prima mattinata di prenotazioni sulla piattaforna del ministero dello Sviluppo economico, che ha anche pubblicato le faq aggiornate alle nuove regole Leggi su ilsole24ore (Di martedì 24 maggio 2022) Fondi già esauriti per lenon elettriche, dimezzati per lere tradizionale e ibride “normali”. È il risultato della prima mattinata di prenotazioni sulla piattaforna del ministero dello Sviluppo economico, che ha anche pubblicato le faq aggiornatenuove regole

Advertising

infoiteconomia : Bonus auto e moto 2022, come ottenere gli sconti per l'acquisto - CorriereCitta : Bonus Noleggio Auto: come funziona e chi può richiederlo - QdSit : Al via le prenotazioni degli incentivi 2022 per l'acquisto di auto, moto e veicoli commerciali a basse emissioni in… - infoitinterno : Incentivi auto e moto 2022 oggi al via: i modelli coinvolti e come funziona il bonus - 24NormeTributi : Bonus auto e moto al via: dalla data del contratto alle partite Iva, tutte le cose da sapere -