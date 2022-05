Balneari verso intesa: gare entro 2023, deroghe massime di 1 anno. Il 30 ddl concorrenza in Senato per voto (Di martedì 24 maggio 2022) Previsti indennizzi per i concessionari uscenti sulla base di contabilità o di perizie. Il ddl concorrenza sarà votato lunedì 30 maggio. 'Il governo non cadrà', assicura Enrico Letta Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) Previsti indennizzi per i concessionari uscenti sulla base di contabilità o di perizie. Il ddlsarà votato lunedì 30 maggio. 'Il governo non cadrà', assicura Enrico Letta

Advertising

Fede_K_Cane : RT @DelpapaMax: A Tg2 post c'è un piddino che sta dicendo che a lui dei balneari, che sono piccoli imprenditori, non gliene frega un cazzo… - morena_m75 : RT @DelpapaMax: A Tg2 post c'è un piddino che sta dicendo che a lui dei balneari, che sono piccoli imprenditori, non gliene frega un cazzo… - Franzweb1 : RT @DelpapaMax: A Tg2 post c'è un piddino che sta dicendo che a lui dei balneari, che sono piccoli imprenditori, non gliene frega un cazzo… - brug71 : RT @DelpapaMax: A Tg2 post c'è un piddino che sta dicendo che a lui dei balneari, che sono piccoli imprenditori, non gliene frega un cazzo… - Beatric72980398 : RT @DelpapaMax: A Tg2 post c'è un piddino che sta dicendo che a lui dei balneari, che sono piccoli imprenditori, non gliene frega un cazzo… -