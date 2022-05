WWE: Si sta trattando con Tyson Fury per Clash at the Castle, possibile match con McIntyre (Di lunedì 23 maggio 2022) Il prossimo 3 settembre la WWE tornerà in Europa per un grande evento, cosa che non succedeva da molti anni. Lo stadio di Cardiff ospiterà infatti Clash at the Castle e la volontà è quella di attirare quanti più possibili fan britannici e non solo. Drew McIntyre certamente sarebbe uno dei beniamini del pubblico e per lui si parla da tempo di un match contro il “Tribal Chief” Roman Reigns. Tuttavia pare non doversi escludere un diverso scenario. Per i suoi grandi eventi la WWE è sempre alla ricerca di grandi star ed, infatti, si sta provando a raggiungere un accordo con il pugile inglese Tyson Fury. La WWE vuole Tyson Fury a Cardiff Tyson Fury ha già lavorato in passato con la WWE. Nel 2019 in Arabia Saudita ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 23 maggio 2022) Il prossimo 3 settembre la WWE tornerà in Europa per un grande evento, cosa che non succedeva da molti anni. Lo stadio di Cardiff ospiterà infattiat thee la volontà è quella di attirare quanti più possibili fan britannici e non solo. Drewcertamente sarebbe uno dei beniamini del pubblico e per lui si parla da tempo di uncontro il “Tribal Chief” Roman Reigns. Tuttavia pare non doversi escludere un diverso scenario. Per i suoi grandi eventi la WWE è sempre alla ricerca di grandi star ed, infatti, si sta provando a raggiungere un accordo con il pugile inglese. La WWE vuolea Cardiffha già lavorato in passato con la WWE. Nel 2019 in Arabia Saudita ...

Advertising

TSOWrestling : Sta per cambiare qualcosa in #WWE? #TSOW // #TSOS - Aril_Kang_ : @/wwe si parlo con voi valutatela sta cosa eh - dmaxitalia : Tranquilli, il Bro sta facendo la The Floor is Lava Challenge ???? #Smackdown torna questa sera alle 23:15 su #DMAX… - TSOWrestling : Il gesto risale a poche ore prima dei fatti di #WWERaw: cosa sta succedendo a Sasha Banks? #TSOW // #TSOS -