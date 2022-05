Vaiolo delle scimmie: sintomi, isolamento e quarantena (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che i casi di contagio da virus del Vaiolo delle scimmie secondo l’ultimo report sono 92 in 12 Paesi e chiede di adottare una serie di misure per evitare un’ulteriore diffusione del Vaiolo delle scimmie nei Paesi in cui non è endemico. “L’identificazione di casi confermati e sospetti di Vaiolo delle scimmie senza alcuna storia di viaggio nelle aree di endemia in più Paesi è atipica, quindi c’è urgente necessità di aumentare la consapevolezza relativa a questa malattia e di praticare una ricerca dei casi, provvedendo ad isolarli e curarli, tracciare i contatti e fornire cure per prevenire ulteriori contagi”, ha comunicato l’Oms a Ginevra questa notte.Secondo l’Oms, i casi riportati finora ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che i casi di contagio da virus delsecondo l’ultimo report sono 92 in 12 Paesi e chiede di adottare una serie di misure per evitare un’ulteriore diffusione delnei Paesi in cui non è endemico. “L’identificazione di casi confermati e sospetti disenza alcuna storia di viaggio nelle aree di endemia in più Paesi è atipica, quindi c’è urgente necessità di aumentare la consapevolezza relativa a questa malattia e di praticare una ricerca dei casi, provvedendo ad isolarli e curarli, tracciare i contatti e fornire cure per prevenire ulteriori contagi”, ha comunicato l’Oms a Ginevra questa notte.Secondo l’Oms, i casi riportati finora ...

