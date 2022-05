“Un sonnifero umano!” | bordata contro Harry e Meghan – i Principi hanno scocciato tutti

Advertising

leggoit : Harry e Meghan, la docu-serie per Netflix è già un flop: «Un sonnifero umano» -

ilmattino.it

Chi La docuserie su Harry e Meghan 'Un!' Ma chi è stato a lanciare frecciatine nei confronti della possibile docuserie su Harry e Meghan A farlo è stato Michael Rapaport, attore e ...Questo spettacolo sarà un. Avete bisogno di una vita. Avete bisogno di una vita. Avete lasciato la famiglia reale per fare un reality show'. E ancora, l'attore non si risparmia su ... Harry e Meghan, la docu-serie per Netflix è già un flop: «Un sonnifero umano» I duchi di Sussex sono stati presi di mira da Michael Rapaport, attore e comico americano nel corso del Wendy Williams Show.Dalla filantropia ai reality show: sembra questa la parabola di Harry e Meghan in America, dove presto potrebbero essere protagonisti di una docu-serie ...