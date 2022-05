Traffico Roma del 23-05-2022 ore 08:00 (Di lunedì 23 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra caso di intenso Traffico sul tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo e la tangenziale est trafficata la via Flaminia concludi tra raccordo via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe segnalata dalla polizia locale una chiusura tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore nelle due direzioni per accertamenti tecnici su impianti di illuminazione deviazioni anche per le linee bus 16 e 714 lavori in corso sulla via Pontina in colonna nel Traffico tra Castel Romano e Castel di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova raccordo code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra caso di intensosul tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo e la tangenziale est trafficata la via Flaminia concludi tra raccordo via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe segnalata dalla polizia locale una chiusura tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore nelle due direzioni per accertamenti tecnici su impianti di illuminazione deviazioni anche per le linee bus 16 e 714 lavori in corso sulla via Pontina in colonna neltra Castelno e Castel di ...

