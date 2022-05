SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – A un anno di distanza dall’ultimo ‘6’, il Jackpot del SuperEnalotto arriva a un passo dal record della storia del gioco. Era il 13 agosto 2019 quando, a Lodi, furono vinti oltre 209,1 milioni di euro. Per l’estrazione di domani, il SuperEnalotto metterà in palio 209 milioni di euro, il Jackpot più alto al mondo. E’ esattamente un n anno che non viene centrata la sestina vincente: l’ultimo ‘6’ risale infatti al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo dove, ricorda Agipronews, vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Il vincitore aspettò solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Nel 2021, SuperEnalotto ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – A un anno di distanza dall’ultimo ‘6’, ildelarriva a undaldella storia del gioco. Era il 13 agosto 2019 quando, a Lodi, furono vinti oltre 209,1 milioni di euro. Per l’di domani, ilmetterà in palio 209 milioni di euro, ilpiù alto al mondo. E’ esattamente un n anno che non viene centrata la sestina vincente: l’ultimo ‘6’ risale infatti al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo dove, ricorda Agipronews, vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Il vincitore aspettò solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Nel 2021,ha ...

Advertising

lifestyleblogit : SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record - - StraNotizie : SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record - fisco24_info : SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record: (Adnkronos) - In palio 209 milioni di euro… - italiaserait : SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record - LocalPage3 : SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record -