Strage di Capaci, il candidato sindaco del centrodestra a Palermo diserta la commemorazione: è scontro su Cuffaro e Dell’Utri (Di lunedì 23 maggio 2022) Strage di Capaci: il candidato sindaco del centrodestra a Palermo, Roberto Lagalla, diserta la commemorazione: critiche e polemiche sul sostegno ricevuto da parte di Salvatore Cuffaro e Marcello Dell’Utri. Strage di Capaci, il candidato sindaco del centrodestra a Palermo diserta la commemorazione Nella giornata di domenica 22 maggio, in occasione della manifestazione battezzata la “Repubblica della memoria”, Maria Falcone ha duramente attaccato i candidati sindaci che attettano il sostegno di personaggi come Marcello Dell’Utri e Salvatore Cuffaro. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 maggio 2022)di: ildel, Roberto Lagalla,la: critiche e polemiche sul sostegno ricevuto da parte di Salvatoree Marcellodi, ildellaNella giornata di domenica 22 maggio, in occasione della manifestazione battezzata la “Repubblica della memoria”, Maria Falcone ha duramente attaccato i candidati sindaci che attettano il sostegno di personaggi come Marcelloe Salvatore. La ...

