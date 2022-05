Serie A, Salernitana salva: il racconto di un’impresa storica (Di lunedì 23 maggio 2022) La stagione 2021-2022 di Serie A si è conclusa, e tra i tanti verdetti dell’ultima giornata uno dei più importanti riguarda la Salernitana, per la prima volta nella propria storia salva e non retrocessa dopo la promozione. Tre volte, infatti, la compagine campana ha raggiunto la massima Serie in 103 anni, ma nelle prime due circostanze, nel 1948 e nel 1999, aveva subito immediatamente l’onta della retrocessione. Particolarmente dolorosa la seconda, maturata all’ultima giornata col pareggio di Piacenza, senza riuscire ad approfittare della sconfitta contemporanea dei diretti rivali del Perugia contro il Milan, anche quell’anno scudettato. La formazione tipo della Salernitana promossa in Serie A, stagione 1997/1998.In quella circostanza, sulla carta e vista la carriera successiva di ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 23 maggio 2022) La stagione 2021-2022 diA si è conclusa, e tra i tanti verdetti dell’ultima giornata uno dei più importanti riguarda la, per la prima volta nella propria storiae non retrocessa dopo la promozione. Tre volte, infatti, la compagine campana ha raggiunto la massimain 103 anni, ma nelle prime due circostanze, nel 1948 e nel 1999, aveva subito immediatamente l’onta della retrocessione. Particolarmente dolorosa la seconda, maturata all’ultima giornata col pareggio di Piacenza, senza riuscire ad approfittare della sconfitta contemporanea dei diretti rivali del Perugia contro il Milan, anche quell’anno scudettato. La formazione tipo dellapromossa inA, stagione 1997/1998.In quella circostanza, sulla carta e vista la carriera successiva di ...

