Scontri tra tifosi in Spezia-Napoli: la ricostruzione dei fatti (Di lunedì 23 maggio 2022) In quella che sarebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio di festa, in cui entrambe le squadre avevano ormai ampiamente raggiunto i proprio obiettivi, i tifosi di Spezia e Napoli si sono scontrati tra loro, costringendo l'arbitro a sospendere la partita per qualche minuto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, si contano al momento quattro feriti, oltre a diversi steward che si sono fatti medicare allo stadio. Tra i feriti c'è anche un tifoso azzurro che rischia di perdere alcune dita, poiché aveva tentato di rilanciare un petardo che gli è esploso in mano. Ci saranno sicuramente anche indagini approfondite sul motivo della presenza al Picco di alcuni gruppi ultrà marsigliesi – da sempre avversi a ...

