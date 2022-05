Sampdoria, l'ex patron Ferrero torna in libertà: domiciliari revocati, ma è rinviato a giudizio per bancarotta (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Paola, insieme alle altre otto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex presidente dellaMassimoè statodal gup del Tribunale di Paola, insieme alle altre otto...

