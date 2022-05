Ryzen 7000 e Zen 4 | processori desktop AMD

(Di lunedì 23 maggio 2022) L‘azienda AMD ha presentato i nuovi“Zen 4” a 5 nm,e la piattaforma AM5 DDR5 L’AMD, Advanced Micro Devices ha presentato oggi i suoidi nuova generazione, basati sulla piattaformaSocket AM5. I nuovidella serieintroducono la nuova microarchitettura “Zen 4”. L‘‘azienda (per maggiori informazioni sull’AMD clicca qui) afferma un aumento del 15% a thread singolo rispetto a “Zen 3” (prototipo di processore Zen 4 a 16 core/32 thread rispetto a un9 5950X) . Specifiche tecnichee Zen 4 AMD Altre specifiche chiave ...

