Roland Garros 2022, troppo Nadal per Thompson: tre set a zero, spagnolo al secondo turno (Di lunedì 23 maggio 2022) Esordio ok per Rafael Nadal. Il tredici volte campione del Roland Garros batte agevolmente l'australiano Jordan Thompson con il punteggio finale di 6-2 6-2 6-2 dopo due ore e due minuti di match ed approda al secondo turno dove affronterà il francese Corentin Moutet che ha sconfitto in quattro set, ed in rimonta, lo svizzero Stan Wawrinka. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI PRIMO SET – La partita si mette subito male per Thompson, il quale in carriera ha vinto solamente undici partite sulla terra rossa. L'australiano, dopo aver vinto il primo gioco, subisce un parziale di cinque games a zero da parte di Nadal che non ha nessuna intenzione di lasciare scampo al suo avversario. Rafa è concentrato e ...

