Advertising

riotta : La redazione @fattoquotidiano solidale con #furiocolombo contro Fini negazionista sul nazismo 'Una cosa sono le opi… - gufolibero : #Draghi ha le settimane contate e non vuole schiodarsi. Sembra la replica di quando voleva a tutti i costi diventar… - Deborah_Juve : Raga ma dove trovo una replica del TG2 di ieri? - pl1952 : Tensione Usa-Cina su Taiwan. Biden: “Pechino gioca col fuoco, pronti a intervento militare se invade”. La replica:… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Gli Stati Uniti sarebbero pronti a difendere Taiwan a livello militare se la Cina tentasse di prender… -

SuperGuidaTV

Gentiloni, semplicemente, che " l'Ue non vuole massacrare nessuno di tasse ". Ma prendeposizione netta sulla riforma del catasto tanto contestata da Salvini, spiegando che è giusto ...Ora però, sempre al Sun, arriva ladi Sofiia, che non ci sta a passare persfasciafamiglie. 'Non ho mai progettato di portar via Tony da Lorna', premette la 22enne. 'Mi piaceva la ... Replica Una Vita in streaming, puntata del 23 maggio 2022 | Video Mediaset Poteva mancare, dopo il racconto di Tony e la replica di Lorna, anche la versione di Sofiia, la ragazza ucraina di Leopoli che ha fatto perdere la testa all’agente di sicurezza Ovvio che no! Ecco com ...Roma, 23 mag. (askanews) - Una domenica baciata dal sole, i fiori, i carri e tanta, tantissima gente hanno segnato l'edizione della ripartenza della Maggiolata lucignanese, la perla della Valdichiana, ...