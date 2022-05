Pirlo | “Tonali è stata una figura chiave | il mio sogno è ricevere un premio”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Andrea, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al palco del Salone dei Cinquecento a Firenze. Il mister è stato premiato con l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. Di seguito uno stralcio delle sue parole.: “Il mioun” “La passione di ogni bambino ti porta a voler fare sempre di più. Ho iniziato con una pallina in casa e poi ho cercato di farlo diventare sempre più grande, realizzando tutti i sogni che avevo”. Il prossimo? “Quello diil. Dopo? Ce ne sono tanti da raggiungere, nel secondo lavoro che ho deciso di iniziare non ho ancora fatto niente. Speriamo di farlo presto”.: “una ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Pirlo: 'Tonali è stata la figura chiave del Milan' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Pirlo: 'Tonali è stata la figura chiave del Milan' - milanmagazine_ : IL COMMENTO - Pirlo: 'Tonali è stata la figura chiave del Milan' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Pirlo: 'Tonali è stata la figura chiave del Milan' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Pirlo: 'Tonali è stata la figura chiave del Milan' -

Andreaha parlato durante la cerimonia della Hall of Fame in corso di svolgimento a Firenze . Queste ...E' stata una figura chiave nel Milan, bisognava solo aspettarlo e dargli fiducia ...Lo ha detto Andreanel corso della cerimonia della Hall of fame in svolgimento a Firenze. "E' stata una figura chiave nel Milan, bisognava solo aspettarlo e dargli fiducia come ha fatto ...Firenze, 23 mag. (LaPresse) - ""Tonali è stata una figura chiave nel Milan di quest'anno, bisognava solo aspettarlo e dargli fiducia come hanno fatto Pioli e ...Andrea Pirlo elogia Tonali, una delle figure chiave nella corsa vittoriosa per lo Scudetto del Milan contro l'Inter di Simone Inzaghi.