Pg Napoli: “Grave quando l’amministrazione è dall’altra parte” (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – ”E’ molto Grave quando un sindaco, un’amministrazione comunale che dovrebbe essere una parte dello Stato, un avamposto dello Stato per risolvere il problema diventa una parte del problema perché sta dall’altra parte”. Lo ha detto Luigi Riello, procuratore generale di Napoli, in occasione della cerimonia in piazza Municipio nel trentennale della strage di Capaci. Riello ha affermato che ”il brutto di un Paese è quando non si riesce a distinguere tra guardie e ladri, quando le divise si confondono siamo alla fine, come quando avviene lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei Consigli comunali”. Il procuratore ha ricordato che in Campania, Marano è stato sciolto più ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– ”E’ moltoun sindaco, un’amministrazione comunale che dovrebbe essere unadello Stato, un avamposto dello Stato per risolvere il problema diventa unadel problema perché sta”. Lo ha detto Luigi Riello, procuratore generale di, in occasione della cerimonia in piazza Municipio nel trentennale della strage di Capaci. Riello ha affermato che ”il brutto di un Paese ènon si riesce a distinguere tra guardie e ladri,le divise si confondono siamo alla fine, comeavviene lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei Consigli comunali”. Il procuratore ha ricordato che in Campania, Marano è stato sciolto più ...

Advertising

anteprima24 : ** Pg ##Napoli: 'Grave quando l'amministrazione è dall'altra parte' ** - goly87 : @MaQualeFrizione @HankSchrader88 @MattBest__ @furioso_george Far passare qst stagione del napoli come ordinaria è u… - Adgloriasemper : @ADeLaurentiis È stato anno particolare con covid infortuni e prima partita Inter 21 Nov. persa 3-2 con grave infor… - CammaVit : RT @Gio_Delfi: Hanno una città in cui l'attrazione principale è lo schermo del bancomat, ma fanno i cori su Napoli. Problema grave, il loro… - amaryllide1 : RT @Gio_Delfi: Hanno una città in cui l'attrazione principale è lo schermo del bancomat, ma fanno i cori su Napoli. Problema grave, il loro… -

Strage di Capaci 30 anni dopo, Napoli ricorda Falcone: 'Combattere l'indifferenza' Parole forti, ma doverose, quelle portare questa mattina dal procuratore generale di Napoli, Luigi Riello , intervenuto alla cerimonia commemorativa di Napoli . "É molto grave " ha aggiunto Riello " ... L'enigma della busta gialla. Intervista a Carmine Zamprotta ... le difficoltà che hai dovuto affrontare cimentandoti in un nuovo genere 'Come ho chiarito nella breve prefazione, anche in questo caso ho scritto rifacendomi ad una storia vera, affrontando il grave ... QUOTIDIANO NAZIONALE Napoli ricorda la strage di Capaci 'Oggi è giornata di memoria e di riflessione che ci deve spingere non solo a ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la legalità, ma anche a tenere la guardia molto alta perché l ... Cerchione: “Scontri Spezia-Napoli, tifoso azzurro gravemente ferito, gli verranno amputate tre dita” LEGGI ANCHE IL SEGUENTE ARTICOLO: Spezia Napoli pagelle: vittoria di fine stagione per gli azzurri. Seguici su Facebook e resta aggiornato con N A P O L I Z O N per tutte le notizie relative alla ... Parole forti, ma doverose, quelle portare questa mattina dal procuratore generale di, Luigi Riello , intervenuto alla cerimonia commemorativa di. "É molto" ha aggiunto Riello " ...... le difficoltà che hai dovuto affrontare cimentandoti in un nuovo genere 'Come ho chiarito nella breve prefazione, anche in questo caso ho scritto rifacendomi ad una storia vera, affrontando il... Strage di Capaci 30 anni dopo, Napoli ricorda Falcone: "Combattere l'indifferenza" 'Oggi è giornata di memoria e di riflessione che ci deve spingere non solo a ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la legalità, ma anche a tenere la guardia molto alta perché l ...LEGGI ANCHE IL SEGUENTE ARTICOLO: Spezia Napoli pagelle: vittoria di fine stagione per gli azzurri. Seguici su Facebook e resta aggiornato con N A P O L I Z O N per tutte le notizie relative alla ...