“Perché non torna in tv”. Alessia Marcuzzi, spunta una ‘storiaccia’: la rivelazione spiazza (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessia Marcuzzi, quando torna in tv? La domanda rimbalza ormai da un anno. Tanto infatti è passato dal clamoroso sfogo con il quale la conduttrice aveva reciso ogni rapporto con Mediaset. “Volevo essere io a darvi questa notizia prima che la leggiate in giro sui giornali, magari in maniera non proprio corretta. Dopo tanti anni a Mediaset ho pensato di prendermi una pausa, un periodo tutto per me. Questo Perché non ce la faccio a vedermi in alcuni programmi che mi sono stati proposti”. “Per questo – e non a cuor leggero – ho detto all’azienda di voler lasciare tutto, ovviamente ringraziandoli per avermi sostenuta in tutto questo tempo. Ho iniziato a lavorare con loro con il Festivalbar, Mai Dire Gol, Colpo di Fulmine, poi Le Iene e il GF, adesso L’Isola e Temptation. Insomma i ricordi legati a Mediaset sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022), quandoin tv? La domanda rimbalza ormai da un anno. Tanto infatti è passato dal clamoroso sfogo con il quale la conduttrice aveva reciso ogni rapporto con Mediaset. “Volevo essere io a darvi questa notizia prima che la leggiate in giro sui giornali, magari in maniera non proprio corretta. Dopo tanti anni a Mediaset ho pensato di prendermi una pausa, un periodo tutto per me. Questonon ce la faccio a vedermi in alcuni programmi che mi sono stati proposti”. “Per questo – e non a cuor leggero – ho detto all’azienda di voler lasciare tutto, ovviamente ringraziandoli per avermi sostenuta in tutto questo tempo. Ho iniziato a lavorare con loro con il Festivalbar, Mai Dire Gol, Colpo di Fulmine, poi Le Iene e il GF, adesso L’Isola e Temptation. Insomma i ricordi legati a Mediaset sono ...

Advertising

bonucci_leo19 : È stata una stagione non all’altezza della maglia che abbiamo addosso. La prossima dovrà essere diversa. Perché al… - Pontifex_it : Chi accoglie un bisognoso compie non solo un atto di #carità, ma anche di #fede, perché riconosce Gesù nel fratello e nella sorella. - EnricoLetta : « La mafia non è invincibile, avrà una fine » Giovanni #Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvi… - sciokkata : RT @femmefleurie: Il momento in cui il tutto diventa veramente tossico e te ne rendi conto è quando stai male tu e non vuoi dirlo per appes… - _beamoony : @lanvtsov Cioè perché proprio Mary non riesco a vederla con nessuno Proprio in nessuna relazione Lei donna libera -

Italian Politics, Francesca Schianchi: 'La settimana cruciale del governo' ... che contiene la messa a gara dei balneari che tanto fa arrabbiare il centrodestra, perché è tra ... E il Recovery viene messo a rischio se non si fanno le riforme. Come hanno reagito i partiti Il primo ... Energia, Giorgetti: per nostro Paese sforzo doppio Credo sia un errore puntare tutto sull'elettrico, l'Italia e me ne assumo la responsabilità - ricorda il ministro dello sviluppo economico - non ha firmato Cop26 perchè il futuro non è solo elettrico"... Tiscali ... che contiene la messa a gara dei balneari che tanto fa arrabbiare il centrodestra,è tra ... E il Recovery viene messo a rischio sesi fanno le riforme. Come hanno reagito i partiti Il primo ...Credo sia un errore puntare tutto sull'elettrico, l'Italia e me ne assumo la responsabilità - ricorda il ministro dello sviluppo economico -ha firmato Cop26 perchè il futuroè solo elettrico"... Vlahovic: 'Amo la Juventus perché non molla mai, come me'