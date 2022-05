Modena | bimba di 4 anni precipita dal settimo piano e muore

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Una bambina di quattroha perso la vita questa mattinando daldi un palazzo in cui viveva con i genitori. Il fatto è accaduto a, in via Cardarelli, traversa di via Giardini. La piccola, di origini africane, è morta sul colpo. Immediati i soccorsi giunti sul posto, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Ancora in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato. Al momento si ipotizza un incidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

