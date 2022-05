Maria De Filippi si “confessa”: non può vivere senza | “come darti torto…” (Di lunedì 23 maggio 2022) Maria De Filippi è una potenza della televisione, autrice e conduttrice di programmi campioni di ascolti, anche lei ha delle debolezze. C’è una televisione prima ed una televisione dopo l’avvento di Maria De Filippi. Con i suoi programmi ha cambiato il modo di fare televisione, così come il modo di condurre. Una donna decisa e volitiva, perlomeno all’apparenza. Anche lei nasconde una debolezza però. Maria De Filippi (web source)Da Costanzo all’indipendenza Maria conosce Maurizio Costanzo quando è una giovane laureata in giurisprudenza. Aveva tentato il concorso in magistratura, ma, purtroppo, non era andato molto bene. Collaborava con una ditta di videocassette (quando ancora esistevano) quando conosce il celebre giornalista. Di lì a poco ne diventa ... Leggi su newstv (Di lunedì 23 maggio 2022)Deè una potenza della televisione, autrice e conduttrice di programmi campioni di ascolti, anche lei ha delle debolezze. C’è una televisione prima ed una televisione dopo l’avvento diDe. Con i suoi programmi ha cambiato il modo di fare televisione, cosìil modo di condurre. Una donna decisa e volitiva, perlomeno all’apparenza. Anche lei nasconde una debolezza però.De(web source)Da Costanzo all’indipendenzaconosce Maurizio Costanzo quando è una giovane laureata in giurisprudenza. Aveva tentato il concorso in magistratura, ma, purtroppo, non era andato molto bene. Collaborava con una ditta di videocassette (quando ancora esistevano) quando conosce il celebre giornalista. Di lì a poco ne diventa ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non s… - zazoomblog : Maria De Filippi puntata speciale di C’è posta per te? La proposta della Littizzetto fa impazzire il web - #Maria… - ParliamoDiNews : Maria De Filippi, puntata speciale di C`è posta per te? La proposta della Littizzetto fa impazzire il web : Funwee… - DonnaGlamour : Lorella Cuccarini: “Maria De Filippi? Un privilegio viverla” - gabaelio : @Carmen24583545 Regia di Massimo Boldi, sceneggiatura di Maria de Filippi. -