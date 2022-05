Advertising

CalcioPillole : Il Ct della #Nazionale, Roberto #Mancini, ha voluto porgere i complimenti al #Milan: ecco le sue parole. - glooit : Mancini, Milan ha meritato di vincere scudetto leggi su Gloo - cmdotcom : #Mancini: 'Complimenti al #Milan, ha vinto da non favorito. L'eliminazione dal #Mondiale ci pesa ancora'… - FcInterNewsit : Mancini: 'Bella lotta con l'Inter, faccio i complimenti al Milan. È stato un bel campionato su tutti i fronti' - runnervx17 : @Einok36 @Sanesi2000_ Si si tutto perfetto niente da dire ma uno che gioca con smalling Mancini Ibanez oliveira cri… -

...Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia Roberto, a margine della cerimonia della Hall of Fame, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, a proposito della vittoria dello scudetto delCommenta per primo Il tecnico dell'Italia Robertoha parlato a margine della Hall of Fame del calcio italiano a Firenze: 'Lo stage dei ... SCUDETTO - 'Faccio i complimenti al, dopo una ..."Faccio i complimenti al Milan perché ha meritato di vincere il campionato, è stata una bella lotta con l'Inter". (ANSA) ...Presente a Firenze per l'evento relativo alla Hall of Fame del calcio italiano, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni ... Sulla vittoria dello Scudetto da part ...