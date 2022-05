L'eredità, Alessandro ci riprova ma non va a 'passeggio': il retroscena sul campione (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo l'insuccesso nella puntata precedente, Alessandro è tornato a mettersi in gioco a L'eredità. Alle battute iniziali, il nuovo campione ha svelato un retroscena che lo riguarda e che in un certo modo lo collega alla parola della Ghigliottina del 22 maggio: gambero. Ebbene, quando era piccolo aveva un'intolleranza a questo crostaceo! Spazio ai giovani concorrenti e ai numerosi siparietti, di cui uno ha coinvolto anche il professore Andrea. Infine, la Ghigliottina ha riservato di nuovo l'amaro in bocca al campione che è riuscito a concedersi una seconda occasione. Il prof Andrea a Flavio Insinna: 'Fatturiamo da Dio?' L'eredità è partita subito forte con Flavio Insinna che ha presentato i nuovi concorrenti. Uno in particolare è stato al centro di un siparietto con il professore ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo l'insuccesso nella puntata precedente,è tornato a mettersi in gioco a L'. Alle battute iniziali, il nuovoha svelato unche lo riguarda e che in un certo modo lo collega alla parola della Ghigliottina del 22 maggio: gambero. Ebbene, quando era piccolo aveva un'intolleranza a questo crostaceo! Spazio ai giovani concorrenti e ai numerosi siparietti, di cui uno ha coinvolto anche il professore Andrea. Infine, la Ghigliottina ha riservato di nuovo l'amaro in bocca alche è riuscito a concedersi una seconda occasione. Il prof Andrea a Flavio Insinna: 'Fatturiamo da Dio?' L'è partita subito forte con Flavio Insinna che ha presentato i nuovi concorrenti. Uno in particolare è stato al centro di un siparietto con il professore ...

