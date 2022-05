Juan Jesus | “Fascia da capitano a Koulibaly il prossimo anno | è il nostro comandante”

Advertising

itsnotanangel : RT @fcin1908it: Napoli, Juan Jesus: “Scudetto? Ci rifaremo. Oggi spero lo vinca l’Inter” - Totore83 : @napolista Tuanzebe Juan Jesus Calciatori in scadenza Covid Basta così o continuo? - ToniAzzurri : Difesa: Koulibaly 8 Juan Jesus 7 Rrahmani 7,5 Mario Rui 8 Di Lorenzo 8,5 Manolas 2 Tuanzebe sv Zanoli 6,5 Ghoulam… - LI_Palembang : Napoli, Juan Jesus: “Ci davano sotto la Lazio, ma alla fine…” - zazoomblog : Calciomercato Napoli che futuro attende Meret e Juan Jesus - #Calciomercato #Napoli #futuro -

Napoli - Al termine di Spezia - Napoli parla in mixed zone: 'Come voto penso di dare un 7 alla squadra perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo arrivando al terzo posto con 79 punti anche se c'è stato il rammarico per lo scudetto. Abbiamo ...Simpatia e un pizzico di nostalgia nelle parole disu Instagram . Il difensore del Napoli ha voluto salutare ancora una volta Lorenzo Insigne, che oggi a La Spezia ha giocato i suoi ultimi minuti con la maglia azzurra, e ne ha approfittato ...L'ultima giornata di Serie A si è conclusa: con la vittoria per 3-0 contro lo Spezia, il Napoli ha chiuso al terzo posto con 79 punti. L'obiettivo ...Juan Jesus, difensore del Napoli, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa dopo la gara vinta contro lo Spezia rilanciando anche le ambizioni per il prossimo anno: l’obiettivo è sempre lo ...