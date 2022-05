INCREDIBILE | un malware può essere caricato anche su telefoni spenti

(Di lunedì 23 maggio 2022) I nuovi iPhone possonolocalizzatiquando sonograzie alle nuove funzionalità. E gli hacker potrebbero trarne vantaggio. Con l’ultimo iOS, è possibile localizzare il tuo iPhonese è spento . Questo perchéquando l’iPhone è spento, alcuni chip wireless rimangono accesi, consentendo al telefono di inviare segnali che possono aiutare a localizzarlo. Ora, un gruppo di ricercatori dell’Università tecnica di Darmstadt in Germania ha scoperto che uno di quei chip, quello che abilita il Bluetooth, puòsfruttato e violato per installaresul telefono,quando è spento. I ricercatori hanno affermato nel loro documento di ricerca, pubblicato la scorsa settimana sul server di prestampa arXiv, che sono stati in ...

Advertising

Tom's Hardware Italia

NordVPN ha lanciato un'offerta che vi permetterà di ottenere un abbonamento di due anni ad appena 3,49 al mese ...sicuro dagli attacchi informatici grazie alla protezione anti -, ...Per quanto riguarda i, nei mesi di gennaio e febbraio l'Italia è stata colpita da oltre 17 ... Offerte SpecialiAmazon! MacBook Pro 13 M1 solo 1000 10 Apr 2022 Su Amazon va in sconto ... Vectra AI è tra i finalisti ai Microsoft Security Excellence Awards Alcuni chip dell'iPhone restano alimentati e funzionanti anche a telefono spento per consentire l'esecuzione di alcune funzionalità come, ad esempio, Trova il mio iPhone. Potrebbero essere sfruttabili ...Dubbi su ordini già effettuati e tempi di consegna 15 MAG Microlino Pioneer Series: in arrivo 999 esemplari per la microcar elettrica dal design incredibile 14 MAG McLaren entra ufficialmente nella ...