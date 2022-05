Il contenzioso e le frodi assicurative | convegno a Castelcapuano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 maggio 2022) Anche quest’anno, sotto l’egida del Movimento Forense, Sezioni di Napoli e Napoli Nord, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e di Napoli Nord, con crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense, è stato indetto ilavente ad oggetto Ile le, un danno per la collettività: dati, riflessioni e proposte. L’evento si terrà giovedì 26 maggio, dalle 10,30 alle 14,30, nella Biblioteca Alfredo De Marsico ae vedrà relatori Lucio della Pietra, penalista del Foro di Napoli in tema di assistenza della Compagnia in sede penale; Carmine D’Antonio, Ivass; Francesco Capuano, responsabile dell’Ufficio Antifrode Generali Italia; Riccardo Vizzino, civilista, del Foro di Lagonegro – che approfondirà i temi inerenti ...