Ibrahimovic | il discorso emozionante | “Nessuno credeva in noi | orgoglioso di voi”

GoalItalia : Il discorso di Zlatan #Ibrahimovic al Milan campione d'Italia: da brividi! ?? - AntoVitiello : #Ibrahimovic che ribalta il tavolo nello spogliatoio nel discorso alla squadra ?? - Gianluca270395 : RT @sportmediaset: Il discorso di Ibra: 'Nessuno credeva in noi, ci hanno reso più forti' #Ibrahimovic #Milan - Giacomobacci2 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic che ribalta il tavolo nello spogliatoio nel discorso alla squadra ?? - mayankdaga19 : RT @GoalItalia: Il discorso di Zlatan #Ibrahimovic al Milan campione d'Italia: da brividi! ?? -

e la 'tentazione' estero Così il difensore risponde invece a chi sia stato l'attaccante più difficile da affrontare ilsi sposta così su, altro 'vecchietto' del ...da brividi di Zlatan: 'Vogliamo ringraziarvi dal nostro cuore per questo anno. Senza di voi non sarebbe stato possibile. Ho una cosa da dire... Milano non è il Milan, l'Italia è ...Ibrahimovic dopo Sassuolo-Milan ha fatto un discorso al resto della squadra in merito allo Scudetto vinto: parole importanti dello svedese. Anche se la sua stagione è stata condizionata da tanti ...L'attaccante svedese ha parlato ai compagni al termine della gara vinta contro il Sassuolo che è valsa lo Scudetto ai rossoneri.