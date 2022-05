Gentiloni: Ue non chiede reintroduzione tassazione su prima casa (Di lunedì 23 maggio 2022) "Nelle nelle nostre raccomandazioni chiediamo di aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato. Penso che questo non rappresenti una richiesta di aumento delle tasse o di reintroduzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Nelle nelle nostre raccomandazioni chiediamo di aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato. Penso che questo non rappresenti una richiesta di aumento delle tasse o di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ue a Italia: Pnrr essenziale, intervenire su catasto e cuneo. E Gentiloni mette in guardia: 'L'economia mondiale h… - LaStampa : Gentiloni: “Chi è al governo non freni sulle riforme, senza il Recovery si rischia la recessione” - Agenzia_Ansa : 'Siamo lontani dalla normalità economica' e 'non stiamo proponendo un ritorno a una spesa illimitata'. Lo ha detto… - daisolitastoria : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni VERGOGNATEVI!!! Cosa fate per qualche voto in più. Gentiloni non ha detto nulla di tutto ció. VERGOGNA!!! - anto_galli4 : RT @davepollak888: i nemici della sovranità italiana, come #Gentiloni ?? sono gli stessi che FINGONO di stracciarsi le vesti per quella dell… -