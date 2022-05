Falcone | Crippa | ' eredità da non disperdere | noi non dimentichiamo'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Trent'anni fa, le bombe che uccisero Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, cambiarono per sempre la storia del nostro Paese. Ma allo stesso tempo, quell'orrore generò una coscienza nuova, una nuova consapevolezza, una ribellione nei confronti di Cosa Nostra. È questa l'più preziosa lasciata dal sacrificio di tanti uomini onesti che hanno combattuto contro le organizzazioni criminali. Il nostro compito è quello di non dimenticare, di nonquesto patrimonio”. Lo dichiara Davide, capogruppo del Movimento Cinque Stelle alla Camera dei deputati. “Il giorno della strage ero un ragazzo - ricorda- e le immagini di quell'autostrada sventrata dal tritolo si sono ...

