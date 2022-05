È finalmente terminata la “Banter Era” del Milan (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo undici anni i rossoneri tornano a vincere lo scudetto e mettono fine a uno dei periodi sportivamente più bui della storia del club, sul quale i tifosi hanno ampiamente ironizzato sui social Leggi su wired (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo undici anni i rossoneri tornano a vincere lo scudetto e mettono fine a uno dei periodi sportivamente più bui della storia del club, sul quale i tifosi hanno ampiamente ironizzato sui social

CestariGiorgio : Finalmente questa orrenda stagione è terminata … ora per TUTTI .. allenatore , giocatori , società .. TIFOSI ctr+alt+canc … - __ChasingStars : Questa giornata frenetica è finalmente terminata e io non vedo l'ora di infilarmi a letto, crollare e svegliarmi domani a mezzogiorno.. - StellatoGiacomo : Finalmente è terminata la Serie A e ora sotto con il tennis e l’NBA @StillFENNA #tenetemiii - VivInterNews : Stagione terminata, finalmente direi. Una stagione pazzesca, iniziata tra mille sentenze e terminata con due trofei… - Merzo00 : Finalmente la corsa scudetto è terminata e nel migliore dei modi! Adesso basta ansie (per un po')! Si festeggia! ??????? -

Il capolavoro di Stefano Pioli ... e i momenti vissuti al termine di un'altra sfida contro l'Atalanta , quella che è terminata 2 - 0 ... ne ha oliato i cardini e poi l'ha spalancata, in modo che potesse finalmente entrare la luce, dopo ... Milan campione d'Italia: ecco il pagellone rossonero La squadra di Stefano Pioli può finalmente festeggiare dopo una cavalcata fantastica. Da Maignan a ... Zlatan Ibrahimovic 10 (8 in campo) - La sua stagione da 8 è terminata a gennaio quando si è ... Rally.it Xmotors Team, Taro: Avbelj e Diserò, verso la seconda dell’IRC Maser (TV) – La lunga pausa è finalmente terminata e per i portacolori di Xmotors Team, dopo quasi due mesi di sosta, è tempo di tornare ad indossare tuta e casco. I prossimi 28 e 29 Maggio i ... Juve, Barzagli: “Due finali perse e zero trofei, stagione insufficiente” Con i match tra Venezia e Cagliari e quello tra Salernitana e Udinese è terminata questa Serie A ... trofei e quest'anno non ne ha conquistato nemmeno uno, perdendo due finali. In campionato è ... ... e i momenti vissuti al termine di un'altra sfida contro l'Atalanta , quella che è2 - 0 ... ne ha oliato i cardini e poi l'ha spalancata, in modo che potesseentrare la luce, dopo ...La squadra di Stefano Pioli puòfesteggiare dopo una cavalcata fantastica. Da Maignan a ... Zlatan Ibrahimovic 10 (8 in campo) - La sua stagione da 8 èa gennaio quando si è ... Taro, Avbelj e Diserò verso la seconda dell'IRC Maser (TV) – La lunga pausa è finalmente terminata e per i portacolori di Xmotors Team, dopo quasi due mesi di sosta, è tempo di tornare ad indossare tuta e casco. I prossimi 28 e 29 Maggio i ...Con i match tra Venezia e Cagliari e quello tra Salernitana e Udinese è terminata questa Serie A ... trofei e quest'anno non ne ha conquistato nemmeno uno, perdendo due finali. In campionato è ...