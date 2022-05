Drag Race Italia 2 | svelato l’ospite della prima puntata

(Di lunedì 23 maggio 2022) La seconda edizione diè realtà. Oggi, infatti, è stata registrata lache noi vedremo su Discovery+ fra quattro mesi, a settembre. Il panel dei giudici è stato riconfermato in toto con Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Ospite, come rivelato da DavideMaggio.it, Patty Pravo. “Abbiamo chiuso ladi. È pazzesca fosse solo per“, le parole di Zorzi a conclusione delle registrazioni. Superfluo quindi sottolineare come il primo lipsync for your life sia stato realizzato sulle note di Patty Pravo. Pazza Idea? Pensiero Stupendo? Chissà....

