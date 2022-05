Di Canio contro Mou: «Con lo stipendio che prende dovrebbe lottare per altri obiettivi» (Di lunedì 23 maggio 2022) Di Canio nel corso della trasmissione di Sky Sport ha parlato della Roma e della stagione di Mou in campionato Di Canio nel corso della trasmissione di Sky Sport ha parlato della Roma e della stagione di Mou in campionato. Le sue dichiarazioni: «Mourinho dovrebbe giocare per vincere i campionati con lo stipendio che prende. Con 126 milioni spesi mi aspetto altro. La stagione della Roma è da 5.5, con la Conference diventa da 6.5» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Dinel corso della trasmissione di Sky Sport ha parlato della Roma e della stagione di Mou in campionato Dinel corso della trasmissione di Sky Sport ha parlato della Roma e della stagione di Mou in campionato. Le sue dichiarazioni: «Mourinhogiocare per vincere i campionati con loche. Con 126 milioni spesi mi aspetto altro. La stagione della Roma è da 5.5, con la Conference diventa da 6.5» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

45acpjoe : RT @LazioNostalgia: Paolo Di Canio in azione contro la #Fiorentina il #21maggio 1989. Vittoria della #Lazio per 1-0 con gol di Ruben Sosa h… - ssalazio1900 : RT @LazioNostalgia: Paolo Di Canio in azione contro la #Fiorentina il #21maggio 1989. Vittoria della #Lazio per 1-0 con gol di Ruben Sosa h… - LazioNostalgia : Paolo Di Canio in azione contro la #Fiorentina il #21maggio 1989. Vittoria della #Lazio per 1-0 con gol di Ruben So… - Lollover94 : @GuyFawk63 @ilbanale Austini come il maiale galopeira è sulle posizioni di di Canio. Odia tutti quelli che sono sim… -