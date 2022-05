Caserta, la moglie torna in casa e lo trova morto: addio a Decio Capobianco (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ sotto choc la comunità Casertana per la morte improvvisa di Decio Capobianco, 62 anni, noto oculista dell’hinterland di 62 anni trovato senza vita nel suo appartamento nel parco “La Selva”. A darne notizia è Edizione Caserta. Caserta, noto oculista trovato senza vita in casa La tragedia si sarebbe consumata nel pomeriggio di sabato. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ sotto choc la comunitàna per la morte improvvisa di, 62 anni, noto oculista dell’hinterland di 62 annito senza vita nel suo appartamento nel parco “La Selva”. A darne notizia è Edizione, noto oculistato senza vita inLa tragedia si sarebbe consumata nel pomeriggio di sabato. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

