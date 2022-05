Berlusconi e l’Ucraina: “Dobbiamo aiutarla a difendersi” (Di lunedì 23 maggio 2022) MILANO – Berlusconi e l’Ucraina, il presidente di FI torna sull’argomento dicendo: “Forza Italia non è una parte del centrodestra, Forza Italia è il centrodestra. l’Ucraina è il Paese aggredito, Dobbiamo aiutarla a difendersi. Siamo sempre stati dalla parte dell’Europa e dell’occidente, siamo i soli che non devono chiedere scusa del proprio passato…”. Nei giorni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Letta sollecita l’Europa: “Sull’Ucraina faccia un passo avanti e sia unita” “Ulteriori invii di armi allontanano la pace”, il monito di Salvini Tre proposte di Salvini a Draghi ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 23 maggio 2022) MILANO –, il presidente di FI torna sull’argomento dicendo: “Forza Italia non è una parte del centrodestra, Forza Italia è il centrodestra.è il Paese aggredito,. Siamo sempre stati dalla parte dell’Europa e dell’occidente, siamo i soli che non devono chiedere scusa del proprio passato…”. Nei giorni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Letta sollecita l’Europa: “Sulfaccia un passo avanti e sia unita” “Ulteriori invii di armi allontanano la pace”, il monito di Salvini Tre proposte di Salvini a Draghi ...

