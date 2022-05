Advertising

E' stato una rinvenire nei pressi della scogliera esterna ad uno dei bracci del porto di Villanova, ... all'ormeggio ed al transito lo specchio d'acqua del 'Molo di Levante' che sinella ...E questa volta si tratta della sagoma di un. Che siin piedi su un'altalena, a qualche metro di altezza, a met dell'arcata del portale di ingresso, rivolto alla piazza e al municipio. ... Bambino trova ordigno in mare nel Brindisino,area interdetta - Puglia In attesa della bonifica della zona, è stato interdetto alla navigazione, all'ormeggio e al transito lo specchio d'acqua di 'Molo di Levante' ...È stato un bambino a rinvenire nei pressi della scogliera esterna ad uno dei bracci del porto di Villanova, marina di Ostuni (Brindisi), un piccolo ordigno inesploso risalente con ogni probabilità all ...