Advertising

sportli26181512 : Arsenal: Leno verso il Portogallo: In scadenza di contratto nel 2023 e scivolato alle spalle di Ramsdale nelle gera… - Frankie_Macd : RT @GooGunGunners: Predicted Arsenal transfers Out: Leno - £12mil Runaisson - £1mil Bellerin - £12mil Cedric - £5mil Nuno - Loan Maitland-… - GooGunGunners : Predicted Arsenal transfers Out: Leno - £12mil Runaisson - £1mil Bellerin - £12mil Cedric - £5mil Nuno - Loan Mait… - Lorenzored17 : Effetto domino ai livelli di Messi che vince la Coppa America perché Maupay spacca Leno in Brighton Arsenal - nelpercorso : @bruttapas Così arrivo ospina a Napoli, dopo acquisto leno da parte dell'arsenal che aveva già altri due portieri,… -

TUTTO mercato WEB

: Ramsdale A., Cedric, Elneny M., Gabriel (dal 31 st Tavares N.), Holding R., Martinelli G. (... A disposizione:B., Lacazette A., Lokonga A. S., Patino C., Pepe N., Smith Rowe E., Swanson Z.Commenta per primo Secondo football.london , l'potrebbe mettere sul mercato 11 giocatori la prossima estate per finanziare il mercato:, Elneny, Lacazette, Nketiah, Runarsson, Bellerin, Saliba, Marì, Mavropanos, Torreira, Guendouzi Benfica, pronta l'offerta per Bernd Leno. Il tedesco all'Arsenal è ormai il secondo di Ramsdale Matt Turner will replace Leno and the other American we signed the wonderfully ... So there we have it: we need to recruit six or seven new Arsenal signings in this window.(Goal), external Want more transfer news Read Monday's full gossip column French Open: Osaka beaten in first round, Swiatek leads Ten Hag set to give first Man Utd news conference Man City title ...