Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 13:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE RIMOSSO SULLA VIA FLAMINIA AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE è SCORREVOLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO SCORREVOLE è IL TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO E LE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione Lazio AD ECCEZIONE DEI CONSUETI DISAGI PER CANTIERI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI ALTRI DISAGI PIU’ A SUD DALLA CAPITALE CON TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE OGGI ATTIVI I LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO B, CON SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA DA MARCO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 13.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE RIMOSSO SULLA VIA FLAMINIA AL MOMENTO LA CIRCONE è SCORREVOLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO SCORREVOLE è IL TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO E LE MAGGIORI ARTERIE DELLAAD ECCEZIONE DEI CONSUETI DISAGI PER CANTIERI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI ALTRI DISAGI PIU’ A SUD DALLA CAPITALE CON TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE OGGI ATTIVI I LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO B, CON SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA DA MARCO ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-05-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato come intenso a via del Trullo, tra via Portuense e via della Magliana - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Fori Imperiali, la domenica c'è l'isola pedonale. Deviazioni bus (linee 51, 75, 85, 87 e 118). E s… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-05-2022 - misiagentiles : #Roma: lavori sulle #strade della grande viabilità: approvati i progetti per 7 municipi. Finalmente qualcosa si muo… -