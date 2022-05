Venezia vs Cagliari 0-0: pari a reti bianche che vale la B (Di domenica 22 maggio 2022) Termina il match del Penzo delle ore 21 e con esso il campionato 21/22 di serie A: tra Venezia vs Cagliari 0-0. Gli isolani non approfittano della larga sconfitta della Salernitana che crolla con l’Udinese. Venezia vs Cagliari 0-0: la serie cadetta Al Penzo accade l’inverosimile, il Cagliari non riesce a battere il Venezia nonostante la sconfitta della Salernitana. Il Cagliari torna in serie B. Basta uno 0-0, pari a reti bianche che vale la B. I rossoblù terminano il campionato al terzultimo posto e lasciano la massima serie nel modo più doloroso. Nella prima parte del match sono i lagunari ad avere maggiori occasioni, il Cagliari parte male e deve aspettare il 26? Pavoletti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022) Termina il match del Penzo delle ore 21 e con esso il campionato 21/22 di serie A: travs0-0. Gli isolani non approfittano della larga sconfitta della Salernitana che crolla con l’Udinese.vs0-0: la serie cadetta Al Penzo accade l’inverosimile, ilnon riesce a battere ilnonostante la sconfitta della Salernitana. Iltorna in serie B. Basta uno 0-0,chela B. I rossoblù terminano il campionato al terzultimo posto e lasciano la massima serie nel modo più doloroso. Nella prima parte del match sono i lagunari ad avere maggiori occasioni, ilparte male e deve aspettare il 26? Pavoletti ...

OfficialUSS1919 : Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e… - CBSSportsGolazo : Sampdoria, Spezia, and Salernitana survive the relegation battle to stay in Serie A. ?? While, Cagliari, Genoa, and… - pisto_gol : Il campionato si chiude con la retrocessione del #Cagliari, che non riesce a battere il #Venezia. Una squadra che h… - CREANTO7 : @jerryscottismo La Salernitana ha sfiorato un incredibile harakiri. È affondata nella partita decisiva. Si è messa… - Rossonerosemper : Salernitana - Udinese potrebbe finire 3-0 a tavolino per la Salernitana perché l'Udinese ha messo dentro il figlio… -