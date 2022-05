Ultime Notizie – Forlì | coppia trovata morta in casa | probabile omicidio-suicido

(Di domenica 22 maggio 2022) I corpi senza vita di un uomo e una donna di 67 e 65 anni sono stati trovati ieri sera nella loro abitazione in una frazione di Santa Sofia, in provincia di-Cesena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mendola con il supporto del reparto operativo di, su segnalazione dei familiari che non avevanodellada alcuni giorni. L’ipotesi più accreditata da parte degli inquirenti è che si sia trattato di un-suicidio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

