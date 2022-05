Scudetto Milan, il messaggio di Ancelotti (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Forza Grande Milan! Complimenti”. Al Milan, fresco campione d’Italia con lo Scudetto 2021-2022, arrivano i complimenti di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid si congratula con la sua ex società con un tweet per lo straordinario successo. Ancelotti ha appena conquistato la Liga e sabato guiderà il Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Forza Grande! Complimenti”. Al, fresco campione d’Italia con lo2021-2022, arrivano i complimenti di Carlo. L’allenatore del Real Madrid si congratula con la sua ex società con un tweet per lo straordinario successo.ha appena conquistato la Liga e sabato guiderà il Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - sulsociale : Sembro una matta. BEH IN QUESTO MOMENTO LO SONO. MILAN TI AMOOOO???? #Scudetto - gradoardo : RT @LiveSpinoza: Scudetto numero 19 per il Milan, il primo senza Berlusconi. Che come è risaputo oltre i diciotto non gradisce. [@BarabbaMa… -