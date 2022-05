Scudetto Milan, Calabria: “Mai avuto dubbi. Orgoglioso di questa squadra” (Di domenica 22 maggio 2022) Calabria, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 22 maggio 2022), giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di Sassuolo-, partita della 38^ giornata della Serie A 2021-2022

Advertising

gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - nexusSEI_6 : RT @FBiasin: Tre cose: 1) Complimenti al #Milan: lo scudetto è andato a un gruppo che nessuno (o quasi) aveva pronosticato come possibile… - davrkness : Scusate i commenti ma sono anni che dico che il primo Scudetto che si porta a casa il Milan ad inizio stagione senz… -