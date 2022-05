Scontro tra scooter e auto | ferito un 17enne

Advertising

robtic58 : RT @Sofiajeanne: Dice #Giletti intervistato dal @Corriere che i talk sono costruiti sullo scontro di idee. Anche meno. Direi piuttosto lott… - infoitinterno : Scontro in volo tra ultraleggeri in Puglia: due morti e un ferito, i piper erano diretti a Lecce - infoitinterno : A Trani scontro tra due ultraleggeri, morta coppia di Ravenna - ansa_liguria : Scontro tra auto e moto, tre feriti nello spezzino - 1926Azzurro : @Ledbowski @MatteoNac00 @padredipedrito @sscnapoli Non capisco cosa vuoi dire. Da un lato c'è uno scontro tra tifos… -

di Marco Cremonesi Non si placano le polemiche dopo la richiesta della ministra agli Affari regionali di evitare "ambiguità" sulla guerra in Ucraina e su Putin Botta e risposta causticoMatteo Salvini e Mariastella Gelmini. Il servizio è del segretario leghista, che in mattinata parla alla squadra di formazione politica della Lega, fondata da Armando Siri. "Prima di criticare ...di Stefano Belli} INCIDENTE GILLES VILLENEUVE, COME È MORTO/con Mass e volo dalla Ferrari ... affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezionecui Marc Gené e Davide ...Mai come quest’anno, l'anniversario di domani della strage di Capaci è contrassegnato da una forte tensione, questa volta non solo emotiva ...Non si placano le polemiche dopo la richiesta della ministra agli Affari regionali di evitare «ambiguità» sulla guerra in Ucraina e su Putin ...