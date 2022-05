Roland Garros 2022: tutti i live e le dirette scritte in tempo reale (Di domenica 22 maggio 2022) tutti i live e le dirette scritte in tempo reale dei match del Roland Garros 2022. Si apre il sipario sulla terra parigina: domenica 22 maggio inizia il secondo Slam della stagione, 14 giorni di grande tennis che termineranno con la finalissima di domenica 5 giugno. Novak Djokovic e Barbora Krejcikova sono i vincitori della stagione scorsa, e cercheranno di difendere il titolo. Di seguito tutti i live Sportface.it. DOMENICA 22 MAGGIO FOGNINI-POPYRIN ALCARAZ-LONDERO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022)e leindei match del. Si apre il sipario sulla terra parigina: domenica 22 maggio inizia il secondo Slam della stagione, 14 giorni di grande tennis che termineranno con la finalissima di domenica 5 giugno. Novak Djokovic e Barbora Krejcikova sono i vincitori della stagione scorsa, e cercheranno di difendere il titolo. Di seguitoSportface.it. DOMENICA 22 MAGGIO FOGNINI-POPYRIN ALCARAZ-LONDERO SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - TelDiTen : RT @Alenize82: Ecco qui, come promesso, l'intervista a Simone #Vagnozzi, coach di Jannik #Sinner, realizzata al #RolandGarros per @sportfac… - sportface2016 : #RolandGarros 2022: tutti i live e le dirette scritte in tempo reale - DofMorea : RT @Eurosport_IT: 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei in bach… -