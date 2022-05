Pogba-Juve, firma già in settimana? Lo aspetta la 10 (Di domenica 22 maggio 2022) Pogba Juve, firma già in settimana? Lo aspetta la 10: il francese a un passo dal ritorno a Torino Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, questa che verrà potrebbe essere la settimana decisiva per il ritorno di Paul Pogba alla Juve. Il centrocampista è convinto dal progetto bianconero ed è pronto ad iniziare la sua seconda avventura torinese a dieci anni di distanza dalla prima. firma possibile già in settimana su un triennale da 7,5 milioni di euro più bonus che lo faranno arrivare a 10 totali, rendendolo uno dei più pagati della rosa. Ma non solo. Con l’addio di Dybala, infatti, la maglia numero 10 rimarrà senza padrone e la tentazione di riconsegnarla a Paul è molto forte… L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)già in? Lola 10: il francese a un passo dal ritorno a Torino Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, questa che verrà potrebbe essere ladecisiva per il ritorno di Paulalla. Il centrocampista è convinto dal progetto bianconero ed è pronto ad iniziare la sua seconda avventura torinese a dieci anni di distanza dalla prima.possibile già insu un triennale da 7,5 milioni di euro più bonus che lo faranno arrivare a 10 totali, rendendolo uno dei più pagati della rosa. Ma non solo. Con l’addio di Dybala, infatti, la maglia numero 10 rimarrà senza padrone e la tentazione di riconsegnarla a Paul è molto forte… L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

aagulla_espn : 2012: Pogba del Man Utd a la Juve gratis 2016: Pogba de la Juve al Man Utd por 115M$ 2022: Pogba del Man Utd a la Juve gratis - Gazzetta_it : #Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale - romeoagresti : #Juve-#Pogba: avanti con fiducia. Nei prossimi giorni nuovo incontro anche per portare avanti il rinnovo di #DeLigt… - CalcioNews24 : #Juventus, si apparecchia la tavolo per il ritorno di #Pogba - CalcioOggi : Pogba II, ci siamo: già in settimana la firma con la Juve. E la 10 è libera... - La Gazzetta dello Sport -