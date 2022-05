Non è l'Arena: ospite di Massimo Giletti Alessandro Orsini su Ucraina e sanzioni contro la Russia (Di domenica 22 maggio 2022) Questa sera, domenica 22 maggio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l'Arena , la trasmissione condotta da Massimo Giletti . A trent'anni dalla strage di Capaci (23 maggio 1992) Massimo ... Leggi su globalist (Di domenica 22 maggio 2022) Questa sera, domenica 22 maggio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l', la trasmissione condotta da. A trent'anni dalla strage di Capaci (23 maggio 1992)...

Advertising

rulajebreal : Non accetto né interviste né inviti a 'Non è l'arena” Non è informazione. Vorrei chiarire un concetto a Giletti:com… - crocerossa : ??Al @SalonedelLibro di #Torino continuiamo a garantire assistenza sanitaria a tutti i visitatori e proseguono gli e… - Tg3web : Il ricordo della strage di Capaci di Patrizio Arena: 'Le tante sirene delle ambulanze. Capii subito che non si trat… - La7tv : #nonelarena 'L'Italia è un Paese satellite degli Stati Uniti, e l'incontro tra Biden e Draghi ne è la prova' Aless… - midnightcarl : @MatteoGarbarini @repubblica Secondo me non dovrebbe svolgersi in Piazza del Duomo - la Cattedrale è un patrimonio… -