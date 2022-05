Niente più “bravo, ma”, arriva la consacrazione: lo scudetto del Milan è il capolavoro di Stefano Pioli (Di domenica 22 maggio 2022) “Buon allenatore, ma non è da big”. “Inizia bene, poi però lo cacciano sempre”. “Se non ha mai vinto ci sarà un motivo”. Quante volte abbiamo sentito frasi di questo tipo riferite a Stefano Pioli? Magari con un fondo di verità, spesso fattuale descrizione delle stagioni vissute in giro per l’Italia. Chievo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina le ultime avventure, tutte iniziate bene ma culminate con un addio e con un calo di rendimento. Ma Pioli non si è mai arreso e ha ottenuto un’altra grande chiamata al Milan, ormai due anni e mezzo fa, prima del Covid. E in questo lasso di tempo, è riuscito a costruire un piccolo capolavoro. Portare una squadra incompleta, non affermata, ma sicuramente affamata tanto quanto il suo allenatore fino alla vittoria di uno scudetto all’ultima giornata, ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “Buon allenatore, ma non è da big”. “Inizia bene, poi però lo cacciano sempre”. “Se non ha mai vinto ci sarà un motivo”. Quante volte abbiamo sentito frasi di questo tipo riferite a? Magari con un fondo di verità, spesso fattuale descrizione delle stagioni vissute in giro per l’Italia. Chievo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina le ultime avventure, tutte iniziate bene ma culminate con un addio e con un calo di rendimento. Manon si è mai arreso e ha ottenuto un’altra grande chiamata al, ormai due anni e mezzo fa, prima del Covid. E in questo lasso di tempo, è riuscito a costruire un piccolo. Portare una squadra incompleta, non affermata, ma sicuramente affamata tanto quanto il suo allenatore fino alla vittoria di unoall’ultima giornata, ...

