Moto contro pedoni nel Lecchese | il bilancio è pesantissimo | due morti e un ferito

(Di domenica 22 maggio 2022) E' di due persone morte e una ferita, ildi un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco, in cui unaha investito tre ...

Advertising

infoitinterno : Moto contro pedoni, due morti e un ferito nel Lecchese - rep_milano : Incidente stradale nella notte nella Brianza lecchese: moto contro pedoni, 2 morti e 1 ferito - AnsaLombardia : Moto contro pedoni, due morti e un ferito nel Lecchese. Deceduto motociclista e un ragazzo che era in strada con am… - tusciaweb : Moto sbanda e finisce contro 2 ragazzi: morto 19enne e conducente Lecco - Moto investe 2 ragazzi, muoiono il - infoitinterno : Moto contro pedoni, due morti e un ferito nel Lecchese -

Agenzia ANSA

A quel punto laè finitail 19enne e uno degli amici di quest'ultimo, di 21 anni, con cui si trovava a bordo strada. Mobilitazione generale per i soccorsi con ambulanze ed elisoccorso da ...E' di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco, in cui unaha investito tre pedoni. Le vittime sono il motociclista, un uomo di 54 anni, e uno dei due pedoni, di 19 e 21 anni, che ha investito dopo aver perso il controllo del mezzo. Moto contro pedoni, due morti e un ferito nel Lecchese - Lombardia Sull'accaduto sono ora in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Merate (Lecco) A quel punto la moto è finita contro il 19enne e uno degli amici di quest'ultimo, di 21 anni, con cu ...Dramma. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 21 maggio 2022 poco dopo le 22. Moto travolge due ragazzi a piedi, due feriti gravissimi. Moto travolge ragazzi a piedi: due feriti gravissi ...