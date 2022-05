Morandi, processo internazionale. E altre 150 vittime chiedono i danni (Di domenica 22 maggio 2022) Il dibattimento sarà aperto al pubblico in più aule: centinaia i posti da riservare, alcuni chiesti da media stranieri. Tra le nuove possibili parti civili abitanti e aziende della Valpolcevera: “Noi esclusi ingiustamente dai ristori” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 22 maggio 2022) Il dibattimento sarà aperto al pubblico in più aule: centinaia i posti da riservare, alcuni chiesti da media stranieri. Tra le nuove possibili parti civili abitanti e aziende della Valpolcevera: “Noi esclusi ingiustamente dai ristori”

