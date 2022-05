Advertising

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #Milan, i voti #scudetto: Leao, Tonali e Maignan i capoclasse. E Pioli... Il pagellone dei campioni - Pasquale89G : I miei voti alla stagione (non solo campionato di #SerieA). Milan 9 Inter 8 Napoli 7 Juve 5,5 Lazio 6 Roma 5,5 (6… - sportli26181512 : Milan, i voti scudetto: Leao, Tonali e Maignan i capoclasse. E Pioli...: Milan, i voti scudetto: Leao, Tonali e Mai… - RAYAN31492571 : RT @Gazzetta_it: #Milan, i voti #scudetto: Leao, Tonali e Maignan i capoclasse. E Pioli... Il pagellone dei campioni - Birobiro72 : RT @Gazzetta_it: #Milan, i voti #scudetto: Leao, Tonali e Maignan i capoclasse. E Pioli... Il pagellone dei campioni -

campione d'Italia, undici anni dopo. Merito di tutta la rosa, ma soprattutto di Stefano Pioli, che si merita il voto più alto. Giocatore per giocatore, ecco il pagellone del 19° scudetto ...Questi ragazzi hanno superato il test di maturità con il massimo dei. Grazie, grazie per farmi vivere emozioni che vivo solo quando sono sul palco. PIOLI IS ON FIRE,IS ON FIRE! IL ...SALERNITANA – Belec 6,5, Gyomber 4,5 (63' Ribery 6,5), Radovanovic 4,5, Fazio 5, Mazzocchi 5,5, Coulibaly L. 5,5 (46' Coulibaly M. 5,5), Bohinen 5 (63' Kastanos 6), Ruggeri 5,5 (46' Zortea 5,5), Verdi ...Due minuti dopo, però, trova la rete: Udogie taglia il campo e serve l'ex Milan che scaglia un destro che batte Belec per lo 0-1 al 6'. La Salernitana pressa e costruisce, alzando i giri: al 19' Verdi ...