Lecco | moto piomba su un gruppo di pedoni | due morti e un ferito

(Di domenica 22 maggio 2022) Dramma a Cassago. È di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel centro della Brianza in provincia di, in cui una...

Le due persone morte nell'incidente stradale di Cassago Brianza (), dove unaha investito due pedoni sono il motociclista, sono un uomo di 54 anni di Missaglia () e un giovane di 19 anni di Barzanò, altro paese della zona, che si trovava a bordo ...E' di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di, in cui unaha investito tre pedoni . Le vittime sono il motociclista, un uomo di 54 anni, e uno dei due pedoni, di 19 e 21 anni, che ha investito dopo aver perso il controllo del mezzo. L'...centro della Brianza in provincia di Lecco, dove una moto ha travolto due pedoni. In… Leggi ...Due morti e un ferito il bilancio di un incidente la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco. Le vittime il motociclista di 54 anni e un giovane 19 anni, che si trovava ...